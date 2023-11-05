وفاء عامر : بيومي فؤاد لم يخطئ فى حق محمد سلام

قالت الفنانة وفاء عامر إن مسلسل أولاد الحاج متولى ليس امتداد لمسلسل الحاج متولي للراحل نور الشريف.

وأوضحت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم نهال طايل، أن دورها فى مسلسل الطوفان من أصعب الأدوار التى قدمتها.

حر في قراراته

وعن موقف الفنان محمد سلام، من اعتذاره عن تقديم مسرحية في السعودية، قالت:" أنا شايفه إن محمد سلام شخص مش قادر يقف على المسرح وهو حر في قراراته وهجوم البعض على محمد سلام غير مبرر ، ولا سبب لوم عليه ولا داعي لتوجيه أى انتقاد له.

وعن موقف الفنان بيومى فؤاد أوضحت وفاء عامر، أنه لم يخطئ فى حق الفنان محمد سلام، وكلاهما له وجهة نظر معينة.

