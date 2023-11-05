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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الغاز المنزلي وكيفية دفع الفاتورة

طريقة حساب قيمة فاتورة
طريقة حساب قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنزل

يقدم موقع صدى البلد، كيفية حساب قيمة فاتورة الغاز المنزلي و سعرة كيفية  دفع فاتورة الغاز بالموبايل من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهواتف المحمولة، وكيفية تسجيل قراءة الغاز، والتي هي متاحة لجميع أصحاب الشقق والوحدات السكنية التي تملك عدادات غاز.

طريقة حساب قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنزل

طريقة حساب قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنزل، جائت كالتالي:-

الشريحة الأولى

حساب قيمة الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا شهريا = عدد الأمتار المستهلكة × 2.35 جنيه.

على سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 25 مترا في الشهر بقيمة 2.35 جنيه للمتر، فإن تصل قيمة الفاتورة إلى 58.75 جنيه.

الشريحة الثانية

حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 30 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.10 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.10 جنيه.

علي سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 50 مترا خلال الشهر بقيمة 3.10 جنيه للمتر، تصل قيمة الفاتورة إلى 155 جنيها.

 الشريحة الثالثة

 حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 60 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.60 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.60 جنيه.

علي سبيل المثال، عدد الأمتار المستهلكة 75 مترا خلال الشهر بقيمة 3.60 جنيه للمتر، تصبح قيمة الفاتورة 270 جنيها.

 

 

دفع فاتورة الغاز

 

كيفية سداد فاتورة الغاز 2023

 

  1. - الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة الخدمة
  2. - المحافظ الإلكترونية
  3. - محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.
  4. - محفظة BM من بنك مصر.
  5. - المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض شركات الدفع الإلكتروني
  6. - ماكينات الدفع الإلكتروني POS
  7. يمكن سداد فواتير الغاز من خلال ماكينات نقاط البيع المتوفرة في أي محل تجاري والصادرة من شركات: فوري، وضامن، ومصاري، وأمان، وإي فاينانس، وخدماتي، وبي BEE.
  8. - مكاتب البريد المصري
  9. يمكن للعميل من خلال أي مكتب بريد أن يسدد فاتورة استهلاك الغاز الخاصة به في مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد
  10. - موقع ماي فوري.
  11. - موقع جوميا عبر خدمة "جوميا باي".

دفع فاتورة الغاز بالفيزا

ويمكن دفع فاتورة الغاز بالفيزا عبر موقع الشركة التابع لها العميل من خلال الدخول على خدمة دفع فاتورة الغاز بالفيزا وإدخال رقم الحساب، انتقر علي الدفع بالفيزا وسيتم استلام وصل نصي بالرسائل من البنك بالدفع وظهور نتيجة البحث علي الهاتف.

دفع فاتورة الغاز

دفع فاتورة الغاز عبر المحفظة الإلكترونية لشبكات المحمول

يمكن دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول المتواجدة في مصر.

طرق دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكتروني

يمكن دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني POS فى أي محل تجاري ، وذلك عبر الخطوات التالية:

  1. -الدخول على التطبيق
  2. -ادخل على مرافق عامة
  3. -اختار الشركة 
  4. -اختار دفع فاتورة واحدة او اكثر من فاتورة
  5. -ادخل رقم المشترك
  6. -ادفع واستلم الايصال

دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

نستعرض في التقرير كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين كالتالي:

دفع فاتورة الغاز أونلاين
يمكن دفع فاتورة الغاز اونلاين من خلال طرق الدفع التالية:

موقع ماي فورى، يمكن دفع فاتورة الغاز بفوري عبر تنزيل التطبيق من خلال أب ستور للأيفون و بلاي ستور للأندرويد، https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx.
موقع جوميا باي .

 

دفع فاتورة الغاز

 

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