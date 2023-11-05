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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: إسرائيل لم تحقق أهدافها من العملية المنفذة ردا على هجوم حماس

اللواء سمير فرج المفكر
اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي

أكد اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من العملية التي نفذتها ردا على هجوم حركة حماس يوم ٧ أكتوبر الماضي.

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وأضاف أن اسرائيل لم تسيطر على قطاع في غزة، متابعا أن إسرائيل خسرت أكثر من ٣٠٠ فرد قي هذه الحرب.


وتابع سمير فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تحقيق اي مكسب علي الأرض حتى يدخل في التفاوض وهو في موقف قوي، مستدركا أن العالم كله ضد إسرائيل ونتنياهو والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع  المفكر الإستراتيجي، أنه من المتوقع أن يتم ممارسة ضغط كبير على إسرائيل لوقف اطلاق النار ووقف استهداف المستشفيات والمدارس في قطاع غزة.
 

سمير فرج إطلاق النار المفكر الاستراتيجي هجوم حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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