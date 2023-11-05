متحدث جيش الاحتلال يعلن شن غارات مكثفة وواسعة النطاق على غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يشن حاليًا غارة كبيرة على قطاع غزة.

وأضاف أن الغارة، التي وصفها هاجاري بأنها واسعة النطاق، تستهدف البنية التحتية لحماس فوق وتحت الأرض، فضلا عن المسلحين وكبار القادة.

ولاحظ فريق CNN في سديروت، جنوب إسرائيل، التي لا تبعد كثيراً عن الحدود بين إسرائيل وغزة، عدداً من الانفجارات والقنابل المضيئة في اتجاه غزة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده وصلوا إلى مواقع على طول ساحل غزة كجزء من توسيع عملياته البرية.