التكنولوجيا والتعليم بحلوان تستقبل طلاب ببرنامجي تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا السيارات الهجين

استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الطلاب الجدد ببرنامجي تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا السيارات الهجين باللقاءات التعريفية ، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وإشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب و الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

حضر اللقاء منسقو البرامج الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والدكتور احمد الطنطاوي المدرس بقسم تكنولوجيا الإنتاج و مسجلي البرامج الدكتور كيرلس خلف المدرس بقسم تكنولوجيا الالكترونيات والدكتور محمود عبد المجيد المدرس بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف بالكلية والمرشدين الاكاديميين للبرامج الدكتور محمد عبدالفتاح استاذ و رئيس قسم تكنولوجيا الالكترونيات بالكلية و الدكتور هاني مصطفي الاستاذ الدكتور بقسم العلوم الاساسية والدكتورة رانيا سيد علي الأستاذ بقسم العلوم الأساسية وأستاذ ياسر السيد أمين الكلية .



بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم لقاءاتها التعريفية علي 3 محاضرات لطلاب الفرقة الأولي بالبرامج التكنولوجية الجديدة للتعرف علي البرامج واهميتها .



ورحب الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالطلاب الجدد.وشرح عميد الكلية البرنامج الدراسي بالتفصيل واكد علي أهمية الإلتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالكلية ووجه الطلاب الي ضرورة الاعتماد علي النفس في اختيار البرنامج سواء تكنولوجيا الميكاترونيكس أو سيارات الهجين.,



وأشار الدكتور حسام حسن إلي ضرورة تحمل مسؤلية المرحلة الجديدة حيث تعتبر المرحلة الجامعية مرحلة فارقة في تاريخ كل طالب يتذكرها مدي حياته فلابد من اختيار الصديق الصحيح والإستفاده منها قدر الإمكان فهو يؤثر ويتأثر بالمكان الموجود فيه علي قدر حبه وعطائه له علي قدر استفادته منه .



واوضح الدكتور وائل إبراهيم ان الدراسة في البرنامج قائمة علي مبدأ الجدارات فلابد علي الطالب السعي قدما نحو التفوق



وأشار الدكتور ياسر ودكتور أحمد منسقي البرامج علي الهيكل التنظيمي للبرنامج وعلي أهمية التسجيل و انهاء جميع الإجراءات الإدارية و نظام الدراسة للساعات المعتمدة ، و شرح مسجلي البرامج أهمية ، و كيفية التسجيل ، و وضح المرشدين الاكاديميين للبرامج دور المرشد و اهمية تواصل الطلاب معهم .

ووقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

ووقع البروتوكول عن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وعن معهد بحوث البترول الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير المعهد، بحضور نواب رئيس جامعة حلوان وعدد من قيادات المؤسستين.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن التعاون مع معهد بحوث البترول سيسهم في تعزيز البحث العلمي بالجامعة واستحداث تخصصات بحثية جديدة ذات عائد اقتصادي واجتماعي.

كما أشار رئيس جامعة حلوان إلي أن الجامعة تُعد مؤسسة علمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والفنون، وتمتلك قدرات بحثية وتكنولوجية متميزة بالإضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة علميًا وبحثيًا.



وأضاف أن جامعة حلوان تُعتبر مؤسسة تعليمية وبحثية متميزة وفقًا لمعايير الجودة العالمية في مجالي التربية والعلوم، حيث تسعى الجامعة باستمرار لتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والابتكار، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في تطوره.

في حين أشار الدكتور محمود رمزي إلى أن التعاون مع جامعة حلوان سيوفر فرصاً للباحثين لتطبيق أبحاثهم واستثمار نتائجها عمليًا.

كما أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص قطاع الدراسات العليا لإتمام هذا البروتوكول الذي يركز على توفير فرص تدريبية وعملية للطلاب بكليات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمراكز ومعامل معهد بحوث البترول، كما يهدف البروتوكول إلى دعم المشروعات الريادية الناشئة من خلال حاضنات جامعة حلوان، وتسويق الابتكارات والأبحاث التطبيقية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.