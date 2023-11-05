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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: شبكة الطرق أساس الاستثمار والتنمية الشاملة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال الفترة الماضية بضرورة توطين صناعات النقل المهمة في مصر، بحث تكون محطة رئيسية للشرق الأوسط، لافتا أن هناك عدداً كبيراً من الشركات شاركت في فعاليات المعرض الدولي للنقل الذكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة.

وأضاف "عابد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أي استثمارات تتطلب وجود نقل ذكي وبنية تحتية، وهذا هو التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية، وقبل العشر سنوات الماضية كانت البلاد بعيدة عن ما يحدث في العالم.

أشار إلى أن المعرض يضم بين جنباته شركات آسيوية وأوروبية ومن جميع أنحاء العالم، وأصبح هدف الشركات العالمية اليوم الاستثمار في مصر بمجال النقل والبنية التحتية، خاصة أنه يقدم لها تسهيلات في مجال تأسيس الشركات أو معاملاتها مع المسؤولين المختلفين.

أكد أن الاستثمار والتنمية الشاملة مرتبطان بطريقة مباشرة بتوفير البيئة المناسبة من خلال وجود شبكة طرق ومواصلات من خلال المونوريل والقطار الكهربائي السريع، وتحسين السكك الحديدية القائمة، والتي كان يشتكي منها الكثيرين، وحاليا يوجد آلاف العربات الجديدة للقطارات.

الإعلامية قصواء الخلالي الرئيس عبدالفتاح السيسي المساء مع قصواء النائب علاء عابد برنامج في المساء مع قصواء

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