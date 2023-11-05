مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: غزة تنتظرها كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة للغاية

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المشهد في قطاع غزة يزداد سوءا بسبب الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء أمريكي كامل وتواطؤ دولي لما يسمى بالعالم الحر، ولأول مرة في التاريخ نشهد إبادة جماعية متلفزة، حيث تعد هذه هي الأولى التي يراها العالم، ولم يحرك ساكنا بعيدا عن الحوافز الأخلاقية والقيمية والإنسانية والضميرية.

وأضاف "خريشة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن إسرائيل لا يوجد لها حق الدفاع عن النفس في القانون بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، وهذا وارد في ميثاق الأمم المتحدة، ومن له الحق في الدفاع عن النفس هو الذي يقع تحت احتلال دولة أخرى ومن ثم هو الشعب الفلسطيني، وحجة إسرائيل مرفوضة.

وأشار إلى أن ما يتم الآن هو انتقام، وهذا الانتقام ليس من حركة حماس، وإنما من الشعب الفلسطيني، وتدمير للبنية التحتية من المساجد والمستشفيات والكنائس والمدارس، والقطاع ينتظر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية كبيرة للغاية لكن الأهم من كل ذلك وقف هذا المشهد.