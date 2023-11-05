قصواء الخلالي: الأمن الغذائي أولوية العالم حاليا بسبب متغيرات الشرق الأوسط

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن النشاط الرئاسي منذ الأزمة في فلسطين وحتى الآن مكثف، ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءات واتصالات للتباحث في هذا الشأن، إضافة إلى الاهتمام بالشأن الداخلي للدولة ومتابعة الكثير من الملفات ومن بينها الأمن الغذائي.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الأمن الغذائي يعتبر أولوية العالم في الفترة الحالية نظرا لمتغيرات في الشرق الأوسط المقلقة التي فرضت على المشهد الاقتصادي، ومستقبل الاقتصاد العالمي في ظل المزيد من الأزمات.