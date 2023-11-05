جمال رشدي: تصريح وزير البيئة الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية وقاحة

علق السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تصريح وزير البيئة الإسرائيلي والذي أكد فيه أن ضرب غزة بقنبلة نووية أحد الخيارات المطروحة لدى إسرائيل، قائلا: "هذا نوع من الهذيان والحماقة".

وأضاف “رشدي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”، أن تصريح وزير الاحتلال يعكس طبيعة الأشخاص الذين يقودون هذه الحكومة المتطرفة خلال السنة الماضية وهم ركيزة حكومة نتنياهو مثل بن غفير .

وأشار إلى أن هذا التصريح ليس الأول ولكن هناك تصريحات كثيرة تعكس عن قناعات أقطاب اليمين المتطرف الذين كانوا خارج السياسة الإسرائيلية وتعرض بعضهم للسجن وهم جزء من البيئة التي أدت إلى الوضع الحالي.

وأكد أن السنة الأخيرة شهدت تصعيدا غير طبيعي من طرف المستوطنين ضد الفلسطينيين من قتل وانتهاكات واضحة من تسليح المستوطنين وحمايتهم.