عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال رشدي: تصريح وزير البيئة الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية وقاحة

وزير التراث الاسرائيلي
وزير التراث الاسرائيلي

علق السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تصريح وزير البيئة الإسرائيلي والذي أكد فيه أن ضرب غزة بقنبلة نووية أحد الخيارات المطروحة لدى إسرائيل، قائلا: "هذا نوع من الهذيان والحماقة".

وأضاف “رشدي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”، أن تصريح وزير الاحتلال يعكس طبيعة الأشخاص الذين يقودون هذه الحكومة المتطرفة خلال السنة الماضية وهم ركيزة حكومة نتنياهو مثل بن غفير .

وأشار إلى أن هذا التصريح ليس الأول ولكن هناك تصريحات كثيرة تعكس عن قناعات أقطاب اليمين المتطرف الذين كانوا خارج السياسة الإسرائيلية وتعرض بعضهم للسجن وهم جزء من البيئة التي أدت إلى الوضع الحالي.

وأكد أن السنة الأخيرة شهدت تصعيدا غير طبيعي من طرف المستوطنين ضد الفلسطينيين من قتل وانتهاكات واضحة من تسليح المستوطنين وحمايتهم.

الأمين العام لجامعة الدول العربية انجي انور جامعة الدول العربية قناة etc الإعلامية إنجي أنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

ترشيحاتنا

محلل سياسي: تهجير الفلسطينين من غزة أفكار عبثية تروجها قوات الاحتلال

مدير الـ CIA يصل إسرائيل ويجتمع مع رئيس الموساد الإسرائيلي

مشجع يقتحم ملعب مباراة ليفربول ولوتون تاون بعلم فلـ سـ طين

سيدة فلسطينية تبكي موجهة رسالة لأبنائها فى غزة: ما كتبه الله سنراه

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة على قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

لا يتوقفون عن الارتجاف..فيديو مأساوي لأطفال غزة بعد خروجهم من تحت الأنقاض

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ