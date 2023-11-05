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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال رشدي: تهديد وزير إسرائيلي بضرب غزة بقنبلة دليل امتلاك الاحتلال للسلاح النووي

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

علق السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية على تصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو والذي أكد فيه أن ضرب غزة بقنبلة نووية أحد الخيارات المطروحة لدى اسرائيل،   قائلا: هذا نوع من الهذيان والحماقة وقد عقب الأمين العام لجامعة الدول العربية على هذا التصريح بأنه نوع من الفاشية والتطرف واللانسانية وأنه لأول مرة يتحدث مسئول إسرائيلي عن سر معلن وهو امتلاك إسرائيل للسلاح النووي.

وأضاف رشدي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدو الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن تصريح هذا الوزير يعكس طبيعة الأشخاص الذين يقودون هذه الحكومة المتطرفة خلال السنة الماضية وهم ركيزة حكومة نتنياهو مثل بن غفير .

وأشار أن هذا التصريح ليس الأول ولكن هناك تصريحات كثيرة تعكس عن قناعات أقطاب اليمين المتطرف الذين كانوا خارج السياسة الإسرائيلية وتعرض بعضهم للسجن وهم جزء من البيئة التي أدت إلى الوضع الحالي.

وأكد أن السنة الأخيرة شهدت تصعيد غير طبيعي من طرف المستوطنين، ضد الفلسطينيين من قتل وانتهاكات واضحة من تسليح المستوطنين وحمايتهم.

الأمين العام لجامعة الدول العربية الإعلامية إنجي أنور برنامج مصر جامعة الدول العربية وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو وزير التراث الإسرائيلي

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