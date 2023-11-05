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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع التزام المحال والمنشات التجارية بإجراءات ترشيد الكهرباء ومواعيد الغلق

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة ليلية مفاجئة تفقد خلالها عددًا من الشوارع والميادين للوقوف علي التزام الأحياء والمراكز والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق المحال العامة .

شملت جولة المحافظ تفقد حالة الإنارة بشوارع الاهرام ومراد بحى جنوب الجيزة  مرورًا  بشارع أحمد عرابى وميدان لبنان وكورنيش النيل وسفنكس وجامعة الدول العربية بأحياء امبابة والدقي والعجوزة  وشارع الملك فيصل وطريق المنصورية وترسا بحى الطالبية.

ووجه اللواء أحمد راشد بالالتزام بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية أى كانت جهة الولاية التابعة لها وكذا لافتات المحلات التجارية شديدة الإضاءة والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات، مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة ورصد حالات المخالفة مشدداً على أن أى مخالفات سيتم ضبطها سواء مخالفات إنارة للواجهات الإعلانية لكافة الأنشطة التجارية أو مخالفة مواعيد الغلق سيتم تطبيق عقوبات رادعة للمخالفين وفقاً للقانون.

كما وجه المحافظ بالحفاظ على مستوى مقبول لإضاءة أعمدة الإنارة بالطرق العامة وعدم اطفاءها بشكل كامل وأتباع اسلوب متوازن لعدم التأثير علي حركة المواطنين مع تعيين ورديات منتظمة لمتابعة صيانة وتشغيل تلك الأعمدة . 

وخلال جولته وجه المحافظ رئيس حى العجوزة بمراجعة التزام الأكشاك بتركيب عدادات كهرباء وعدم سرقة التيار الكهربائي الي جانب منع كافه اشكال التعدي على الأرصفة والطرق العامة .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء احياء العجوزة والدقى والطالبية والهرم وبولاق الدكرور .

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