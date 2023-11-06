العدل أساس كل شيء| معتمد جمال: جماهير الزمالك تستحق الكثير مننا

وجه معتمد جمال الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عقب توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال معتمد جمال مدرب الزمالك عبر برنامج زملكاوي: "اشكر اوسوريو و مدحت عبد الهادي علي الفترة السابقة الثنائي لم يوفق الفترة السابقة.

وتابع "جماهير الزمالك تستحق الكثير مننا هنشتغل في حدود الامكانيات المتاحة، الزمالك عندما يطلب ابناءه لا يمكن رفض الطلب، طبيعي فريق الزمالك يلعب علي المكسب، العدل اساس كل شئ و دة هيكون موجود الفترة القادمة"

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر اليوم، الأحد، تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، ومساعده فريدي هيرناندو، ومدحت عبدالهادي المدرب العام.