زد يعلن الخروج من سباق ضم أحمد فتوح احترامًا للزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد، أكد ابتعاد ناديه والخروج من سباق التعاقد مع أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك.

وأضاف زاهر، خلال تصريحات خاصة للإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن زد خارج تمامًا فكرة التعاقد مع أحمد فتوح بعد عرضه للبيع من جانب الزمالك.

وأضاف «كنا قد أتممنا الاتفاق مع وكيل اللاعب في الفترة الماضية لضم فتوح نهاية الموسم، قبل أن يتواصل معنا المجلس الجديد للزمالك برئاسة حسين لبيب».

وأشار إلى أنه منح الزمالك كلمة، بعدم تفعيل اتفاقنا مع اللاعب؛ احترامًا لمجلس الإدارة الجديد، ولجمهور الزمالك، الذي يقدره تمام التقدير، مضيفًا «لا نسعى لأي مقابل من الزمالك، نحترم الأندية الجماهيرية ونسير في طريق مختلف».

وتابع «لن يتغير موقفنا بعد عرض فتوح للبيع، بل على العكس، الموقف غير الانضباطي الذي صدر من اللاعب؛ يبعده عنا أكثر، قصة ضم فتوح مغلقة نهائيًا».

وأوضح سيف زاهر، أن الأهلي ساعده بقوة في بناء الفريق، ولذلك فالأولوية له في كل ما يطلبه، إلا أنه كذلك لا يحب أن يصف أحد ناديه بـ «كوبري» لانتقال لاعب من فريق لآخر».

واختتم تصريحاته «سعداء بما يقدمه الفريق الأول لزد، وهدفنا مواصلة جمع النقاط كي نبدأ في دمج لاعبي قطاع الناشئين بالفريق في الدور الثاني».