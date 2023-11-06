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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يكشف سبب تغريم لاعب الأهلي بعد لقاء المقاولين

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، قرار إدارة النادي الأهلي مع صانع العاب الفريق، بعد مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز. 

 

وقال عبر تويتر: “ ‏الأهلي يعلن تغريم محمد مجدي قفشة ماليا بعد اعتراضه على التبديل أمس في مباراة المقاولون العرب”. 

 

أثار صانع ألعاب النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، أزمة كبرى داخل القلعة الحمراء، بسبب إبداء غضبه بشكل غير طبيعي ضد مارسيل كولر، أثناء استبداله في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

أفشة خرج عن النص

غادر لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، ملعب مباراة فريقه أمام المقاولون العرب غاضبًا، وهو يردد بعض الكلمات غير المفهومة، بعدما قام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتغييره والدفع باللاعب المالي كريم فؤاد بدلاً منه.

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