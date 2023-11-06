عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حتى الحيوانات لم يرحموها.. كلب في غزة يرتجف من الرعب بعد قصف الاحتلال| شاهد

كلب في غزة يرتجف
كلب في غزة يرتجف من الرعب بعد قصف الاحتلال

في الوقت الذي سقطت فيه أقنعة الإنسانية الزائفة، وغضت المنظمات الحقوقية الطرف عما يحدث في غزة من قبل الاحتلال الصهيوني، وأدار العالم ظهره لهم.

 

انتشر مقطع فيديو صادم عبر تطبيق الفيديوهات TikTok، حيث وثق المقطع ظهور كلب صغير يرتجف من شدة الرعب والصدمة من هول القصف.

 

وطالب ناشر الفيديو المنظمات الحقوقية التي أفجعتنا بإنسانيتها تجاه الحيوانات أن تنظر إلى الكلب بعين العطف وهو يرتجف إذا لم تستطع رؤية رجفة ورعب الأطفال من هول ما يفعله الاحتلال الصهيوني.

بدا الكلب الصغير في حالة رعب بعد تعرض المنزل الذي يأويه للقصف العنيف، فلم يرحم الاحتلال بشر ولا حيوانات في قطاع غزة.

كتب ناشر الفيديو: "أين دعاة منظمات الدفاع عن الحيوان.. فإذا لم تسمعوا بكاء الأطفال.. يمكن تسمعوا أصوات هذه الحيوانات.. يمكن".

https://vm.tiktok.com/ZMjWBQDtU/

غزة الاحتلال كلب حقوق الحيوان المنظمات الحقوقية أحداث غزة الاحتلال الصهيوني TikTok

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

مرتضى فضحه .. ميدو معلقا على واقعة فتوح : "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

موضوعات متعلقة

قبلة محرجة في قمة الاتحاد الأوروبي تثير الجدل

كيف تؤثر ظاهرة النينيوا على غياب الشمس من السماء في 2024 ؟

بعد تنبؤات الوباء الكبير.. الفيروس القـ.اتل يظهر في فيلم منذ 12 عاما

5 ممثلات اعترفن بما حدث.. اتهامات صادمة لفنان بريطاني شهير

يظهر الآن.. قمر التربيع الأخير يزين سماء الوطن العربي

شاب أمريكي يجمع 26 مليار دولار بحجة الاستثمار ويختفى| يواجه هذا المصير

مؤسسة خيرية باسم النجم ماثيو بير لعلاج مرضى الإدمان بالمجان

ناسا تطلق مفاجأة.. بناء أول طائرة فضائية تقلب كل الموازين

ترشيحاتنا

رغم تحذيره من الذكاء الاصطناعي.. ما هي أداة Grok الجديدة على تطبيق x؟

أقدم من أهرامات الجيزة.. أول هرم بناه الإنسان يقع تحت أرض هذه الدولة

الحكم على المتهمين بقتل طبيب الساحل.. تعرف على التفاصيل

أعاد الهيبة للزمالك.. ناقد رياضي عن تجميد حسين لبيب لأحمد فتوح

الأونروا: مقتل 79 شخصا من الوكالة منذ بداية الصراع في غزة

الأربعاء.. قصور الثقافة تطلق أسبوعا ثقافيا مكثفا للشباب بالشلاتين وحلايب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

حتى الحيوانات لم يرحموها.. كلب في غزة يرتجف من الرعب بعد قصف الاحتلال| شاهد

خبيرة تغذية تحذر من تناول الليمون على الريق| لهذ السبب

فى عيد ميلاده..10 صور تجمع خالد سليم وزوجته

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ