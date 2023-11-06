حتى الحيوانات لم يرحموها.. كلب في غزة يرتجف من الرعب بعد قصف الاحتلال| شاهد

في الوقت الذي سقطت فيه أقنعة الإنسانية الزائفة، وغضت المنظمات الحقوقية الطرف عما يحدث في غزة من قبل الاحتلال الصهيوني، وأدار العالم ظهره لهم.

انتشر مقطع فيديو صادم عبر تطبيق الفيديوهات TikTok، حيث وثق المقطع ظهور كلب صغير يرتجف من شدة الرعب والصدمة من هول القصف.

وطالب ناشر الفيديو المنظمات الحقوقية التي أفجعتنا بإنسانيتها تجاه الحيوانات أن تنظر إلى الكلب بعين العطف وهو يرتجف إذا لم تستطع رؤية رجفة ورعب الأطفال من هول ما يفعله الاحتلال الصهيوني.

بدا الكلب الصغير في حالة رعب بعد تعرض المنزل الذي يأويه للقصف العنيف، فلم يرحم الاحتلال بشر ولا حيوانات في قطاع غزة.

كتب ناشر الفيديو: "أين دعاة منظمات الدفاع عن الحيوان.. فإذا لم تسمعوا بكاء الأطفال.. يمكن تسمعوا أصوات هذه الحيوانات.. يمكن".

https://vm.tiktok.com/ZMjWBQDtU/