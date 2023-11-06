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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رغم تحذيره من الذكاء الاصطناعي.. ما هي أداة Grok الجديدة على تطبيق x؟

إيلون ماسك
إيلون ماسك

للمرة الأولى، أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Grok على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به X، المعروف سابقًا باسم Twitter، ولكنه متاح حتى الآن هو خاصية متاحة لمستخدمين محددين فقط.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تفاخر ماسك بأن جروك يحب السخرية ويجيب على كل الأسئلة بطريقة فكاهية، ومع ذلك، تشير العلامات المبكرة إلى أن روبوت المحادثة يعاني من مشاكل شائعة على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

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وترفض نماذج أخرى الرد على بعض الأسئلة، على سبيل المثال تقديم المشورة الجنائية. لكن ماسك قال إن جروك سيجيب على الأسئلة المثيرة التي ترفضها معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى.

 

وفي عرض توضيحي للأداة الجديدة، نشره ماسك ، طُلب من جروك تقديم دليل خطوة بخطوة لصنع الكوكايين.

 

الغريب أن جروك تعرض لانتقادات واسعة لأنه يتضمن أخطاء أساسية في أسلوب الكتابة.

 

ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

قال ماسك إن الميزة الرئيسية لـ Grok هي أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات من منصة X، مما يميزها عن إصدارات الإطلاق لبعض المنافسين، على الرغم من توفر استجابات محدثة بشكل متزايد للعملاء الذين يدفعون مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

 

Grok حاليًا في شكل اختباري ولكنه سيكون متاحًا لاحقًا للمشتركين المدفوعين في X. وقال ماسك في وقت متأخر من يوم الأحد إن برنامج الدردشة الآلي "سيكون مدمجًا في تطبيق X وسيكون متاحًا كتطبيق مستقل.

 

في الأسبوع الماضي، في قمة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في المملكة المتحدة، اعترف ماسك بوجود مخاطر مرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي.

 

وعن كلمة جروك هو مصطلح صاغه كاتب الخيال العلمي روبرت أ. هاينلين، في روايته عام 1961 غريب في أرض غريبة. كان المقصود من كلمة "grokking" هو التعاطف العميق مع الآخرين.

ChatGPT أدوات الذكاء الاصطناعي الأمريكي إيلون ماسك

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رغم تحذيره من الذكاء الاصطناعي.. ما هي أداة Grok الجديدة على تطبيق x؟

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