حزين على أهلنا في غزة.. أول تعليق لتامر أمين على فيديو محمد سلام

مش قادر .. محمد سلام كله حزن بسبب الوضع في غزة

قال الإعلامي تامر أمين، إن محمد سلام الأسبوع الماضي ظهر في فيديو وهو شديد الحزن وقال "مش قادر"، متابعًا أن محمد سلام رفض المشاركة في العرض المسرحي الذي سيعرض في المملكة العربية السعودية.



وأضاف «تامر أمين» من خلال تقديمة لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" أن سبب رفض محمد سلام للذهاب للعرض المسرحي هو الغناء والإفهات الذي سيعرض من خلال المسرحية، لافتاً الى أن سلام حزين جداً بسبب أحداث غزة وصور الشهداء والدماء المنثور في القطاع.





أي موقف شخصي أتخده



أشار «تامر أمين» إلي أن لا أحد يمكنه الحكم على الغير في أي موقف شخصي أتخده ، فكل شخص مسؤول عن قراراته الشخصية ولا يجب أن يدينه أو يقيمه شخص آخر.