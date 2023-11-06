أسباب نضج اللحوم بشكل أسرع عند وضع نواة التمر

من المعروف أن اللحوم ، وخاصة كبيرة السن ، تحتاج لوقت طويل قد يصل لساعة ونصف لتنضج ومع ذلك يظل اللحم الكبير قاسي .

كذلك اللوبيا الحمص و جميع والبقوليات الأخرى تحتاج لساعة وقد تزيد حتى تنضج

وهذا يعتبر إستهلاك للغاز ومعاناة.



وقال اخصائي التغذية الدكتور أسامة مهران ان الحل العجيب لنضج اللحوم والبقوليات بشكل أسرع هو أن نضع 3 أو 4 حبات نواة تمر نظيفة مع مرق اللحمة ثم أغلقي الغطاء .ونتركها 15دقيقة أو 20دقيقة حسب نوع اللحم ثم أفتحي الغطاء سنجد أن اللحم قد نضج وأصبح زبدة مثل لحم الخروف الصغير .

أما الدجاج فيكفي أن نضع واحدة من نواة التمر فقط حتى لا يذوب اللحم .

أما اللوبيا أو أي نوع من البقوليات فنضع واحدة من نواة التمر أو 2 ونتركها لمدة 10 دقائق أو أقل ونفتح الغطاء وشوفوا النتيجة

لأن مفعول نواة التمر سريع ولها فوائد متعددة وذلك لأنها تعمل على الإسراع في طهيها وتسويتها أيضًا، لاحتوائها على أحماض زيتية مثل حمض الكابريك وحمض الكابرينيك بجانب حامض اللوريك هكذا فسره العلم والعلماء.

ملاحظة :أن نواة التمر لا يترك أي أثر بالطعام .إذن ؛ فنوى التمر ، إلى جانب فوائده الطبية العديدة ، فهو موفر كثير للغاز وبالأخص في هذه الأيام .

ولقدكانت النواة توضع على أي إناء فيه طعام أو شراب فتحفظه بقدرة الله .