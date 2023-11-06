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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدقي| ضعي هذه الأعشاب على وجهك.. النتيجة ستدهشك

صدى البلد

تحرص كل سيدة و فتاة على حصولها على بشرة صحية ونضرة وخالية من أي مشاكل مثل الجفاف، أثار الحبوب، والبثور السوداء وغيرها من المشاكل الشائعة التي تجعل الفتيات تبحث عن منتجات للتخلص من كل هذه المشاكل.

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هناك بعض المكونات الطبيعية المستخدمة في المطبخ يوميًا هي وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتعزيز صحة البشرة ومظهرها.


سوف نستكشف ثلاثة أعشاب من المطبخ التي لا تستفيدي فقط بها لإضافة نكهة إلى أطباقك ولكن أيضًا توفر العديد من مزايا العناية بالبشرة.

3 أعشاب مطبخ مفيدة لبشرتك

1. النعناع
أوراق النعناع لا تضيف نكهة منعشة إلى الأطباق فحسب، بل تقدم أيضًا فوائد عديدة لبشرتك، خصائص التبريد للنعناع يمكن أن تهدئ البشرة المتهيجة وتوفر إحساسًا بالانتعاش 
كيفية استخدام أوراق النعناع للعناية بالبشرة؟ 
أ) رذاذ النعناع على الوجه: قومي بغلي حفنة من أوراق النعناع في الماء لمدة 10 دقائق. صفي الخليط واتركيه ليبرد. 
ضعي الماء المنقوع بالنعناع في زجاجة رذاذ ورشيه على وجهك عند الحاجة. 
يمكن أن يساعد رذاذ الوجه هذا على ترطيب البشرة والتحكم في الزيوت وتهدئة البشرة المعرضة لحب الشباب.

ب) نقع القدمين بالنعناع: أضف بضعة أغصان من أوراق النعناع الطازجة إلى حوض من الماء الدافئ. 
انقعي قدميك في الماء المنقوع بالنعناع لمدة 15-20 دقيقة. 
يمكن أن يساعد نقع القدم هذا على استرخاء القدم المتعبة وتخفيف رائحة القدم وتنعيم الجلد الخشن.

2. الكركم 
هو نوع من التوابل الصفراء النابضة بالحياة والتي تم استخدامها لعدة قرون في الطب الهندي القديم لخصائصه العلاجية، يحتوي على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في علاج الأمراض الجلدية المختلفة

كيفية استخدام الكركم للعناية بالبشرة؟ 


يمكنك صنع قناع الكركم للوجه عن طريق خلط مسحوق الكركم مع الزبادي أو العسل. 
ضعي القناع على وجهك، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ. 
يمكن لهذا القناع تفتيح بشرتك وتقليل حب الشباب وتعزيز توهج الشباب.

3. الصبار


الصبار، بمادته الشبيهة بالهلام، معروف على نطاق واسع بخصائصه المهدئة والمرطبة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تغذي وتجديد شباب بشرتك

كيفية استخدام الألوة فيرا للعناية بالبشرة؟ 


لاستخدام الصبار، ما عليك سوى استخراج الجل من الأوراق وتطبيقه مباشرة على بشرتك. 
يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة الجافة وتهدئة حروق الشمس وتقليل الالتهاب

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