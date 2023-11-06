انقسام كبير داخل الحزب الديمقراطي في أمريكا بسبب دعم إسرائيل

قالت شبكة “سي إن إن” اليوم الاثنين، نقلا عن مساعدين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ندرك الانقسام المتزايد بين أجيال الحزب الديمقراطي بشأن دعم إسرائيل.

وقد أرسلت سيلفيا يعقوب، الموظفة في وزارة الخارجية الأمريكية برقية معارضة لسياسة البيت الأبيض تجاه إسرائيل، متهمة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "متواطئ في الإبادة الجماعية" تجاه شعب غزة، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

وقال تقرير أكسيوس، إن البرقية المعارضة والخطاب العاطفي للموظفة والذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، يعد أحدث العلامات على حجم الانقسام والاضطراب الذي تسببه حرب العدوان الصهيونية، علاوة على القلق المتزايد في كل الحكومة الأمريكية

ويشمل ذلك وزارة الخارجية، حيث يعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن لاعبًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية بايدن لدعم إسرائيل علنًا في ردها على الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر .

واستشهد آلاف المواطنين الفلسطينيين في قصف الإبادة الجماعية، ودعمت إدارة بايدن إسرائيل بينما أعربت عن قلقها بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

غالباً ما يتم تكليف الدبلوماسيين بتنفيذ سياسات الإدارة التي لا يدعمونها شخصياً.

ولتسجيل معارضتهم أو لفت الانتباه إلى ما يرون أنه خطأ سياسي خطير محتمل يمكنهم تقديم برقية معارضة أو يمكنهم أيضًا الاستقالة.

ومن المفترض أن تظل البرقيات المعارضة داخل وزارة الخارجية، ويعمل كبار المسؤولين على عدم نشرها.