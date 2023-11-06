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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية في باكستان خلال أكتوبر 2023

هجوم إرهابي في باكستان
هجوم إرهابي في باكستان

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إحصائية بالهجمات الإرهابية في باكستان لشهر أكتوبر (2023)، حيث سجل  ارتفاعًا طفيفًا في عدد الهجمات الإرهابية، والتي بلغت (23) هجومًا مقارنة مقارنة بـ (17) هجومًا في سبتمبر. 

كما تم تنفيذ معظم الهجمات من جانب مسلحي "طالبان باكستان" و"الانفصاليون البلوتش"، وقتل فيها ما يقرب من ( 38)  شخصًا، من بينهم ( 8 ) مدنيين، مقارنة بـ (79) قتيل في شهر سبتمبر الماضي؛ بينما بلغت أعداد المصابين (27) شخصًا، من بينهم (20) مدنيًا. 

واختطف (5) من رجال الشرطة و(2) من العاملين في شركات التعمير التابعة للجيش الباكستاني بإقليم البلوشستان والذين ينظر إليهم من جانب التنظيمات الانفصالية على أنهم محتلين وناهبين لثروات الإقليم.

على الجانب الآخر فقد بلغ عدد القتلى من الإرهابيين ( 48) إرهابيًا، بينما تم اعتقال ما يقرب من (13) إرهابيًا، وكانت أغلب العمليات الإرهابية  في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان في إقليم البلوشستان، ووزيرستان، وخيبربختون خواه. واستهدفت أيضًا مناطق مختلفة من بينها: ( تانك، كوندال، ديرا إسماعيل خان، ميانوالى، كوهلو، مستونغ، كيتش، كراتشى، كويتا)، حيث استهدفت الكمائن ونقاط تفتيش الشرطة والجيش، وفيها استخدمت القنابل اليدوية والأسلحة الثقيلة وأنواع مختلفة من المواد المتفجرة.

وبناء على ما رصد يتضح الارتفاع الطفيف في عدد الهجمات الإرهابية خلال شهر أكتوبر عنها في شهر سبتمبر، بينما انخفض عدد الضحايا مقارنة بشهر سبتمبر، ويرجع ذلك الهدوء الحذر إلى انشغال التنظيمات بالحرب السياسية حيث  التحضير للانتخابات الباكستانية في ظل حكومة مؤقتة.

مرصد الأزهر الهجمات الإرهابية باكستان التطرف

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