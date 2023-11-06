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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التحول للأخضر.. أستاذ مناخ: مصر لديها استراتيجية واضحة لتقليل الانبعاثات الكربونية

التحول الاخضر
التحول الاخضر

أكد علي قطب أستاذ المناخ، أن مصر لديها استراتيجية واضحة للتحول نحو المناخ الأخضر بشكل تدريجي والتنمية المستدامة.

 

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 وقال علي قطب في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية وتخفيض الانبعاثات الكربونية تدريجيا  وزيادة استخدامات الهيدروجين الأخضر ".

 وأضاف علي قطب: "مصر تتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة وهناك تحول نحو استخدامات الطاقة المتجددة من أجل التكيف مع التغيرات المناخية".

 وتابع علي قطب: "مصر تتجه نحو انتاج الأتوبيسات المستخدمة للكهرباء بدلا من الوقود الأحفوري".

وأكمل علي قطب: "مصر تسعى إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية للحد من التغيرات المناخية "، مضيفا: "على دول أوروبا المشاركة في تمويل مشوروعات التحول الأخضر".

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