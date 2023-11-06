التحول للأخضر.. أستاذ مناخ: مصر لديها استراتيجية واضحة لتقليل الانبعاثات الكربونية

أكد علي قطب أستاذ المناخ، أن مصر لديها استراتيجية واضحة للتحول نحو المناخ الأخضر بشكل تدريجي والتنمية المستدامة.

وقال علي قطب في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية وتخفيض الانبعاثات الكربونية تدريجيا وزيادة استخدامات الهيدروجين الأخضر ".

وأضاف علي قطب: "مصر تتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة وهناك تحول نحو استخدامات الطاقة المتجددة من أجل التكيف مع التغيرات المناخية".

وتابع علي قطب: "مصر تتجه نحو انتاج الأتوبيسات المستخدمة للكهرباء بدلا من الوقود الأحفوري".

وأكمل علي قطب: "مصر تسعى إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية للحد من التغيرات المناخية "، مضيفا: "على دول أوروبا المشاركة في تمويل مشوروعات التحول الأخضر".