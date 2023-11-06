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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية لمتابعة الإجراءات المتخذة بالوحدات المحلية لتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وإلزام المحال بمواعيد الغلق الشتوية. 
وأشار محافظ الجيزة أن الإجراءات تهدف للحد من الظواهر السلبية المسببة لهدر الطاقة الكهربائية حيث يتم خفض نسبة 75% من إضاءة المحاور والطرق الرئيسية ونسبة 50% من إضاءة الشوارع الجانبية، ومتابعة شبكات الإنارة بالمحاور والطرق والشوارع للتأكد من إطفائها بالمواعيد المحددة والتوسع فى الإعتماد على لمبات الليد لإضاءة المنشآت الحكومية ودور العبادة مشدداً على تخصيص 25 % من قوة العمل للفترات الليلية لتكثيف حملات الرقابة لرصد حالات المخالفة لمواعيد الغلق الشتوية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً. 
وتطرق المحافظ لملف النظافة حيث وجه ببحث مقترح لتعميم تجربة حى العجوزة والخاصة بدعم كل حى بعدد من 30 : 50 عامل نظافة إضافي للحفاظ على مستوى النظافة والتوسع فى التعاقد مع شركات الجمع السكنى لمنع إلقاء المخلفات بنطاق القرى بالمراكز والمدن، مشدداً على منع أى مخلفات بمحيط المدارس ورصد الإشغالات وإزالة التعديات.
كما وجه راشد بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة الخاصة بالسيارات والأجهزة والمعدات بنطاق الأحياء والمراكز والمدن ورفع كفاءة الجراجات والتأكد من توافر إجراءات الحماية المدنية بكل منها لتأهيلها قبل إنتهاء المهلة المحددة . 
حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات التابعة للمحافظة.

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