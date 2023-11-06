استشهاد عائلة فنانة سورية شهيرة بـ غزة

كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى، عن استشهاد جزء من عائلتها، في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وكتبت عبر حسابها بتطبيق إنستجرام."ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غزة،رحمهم الله ويصبر عائلتنا ويحميهم ويحمي الجميع ، إن لله وإن إليه راجعون ".



عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان، :" غزة تشهد ليلة من القصف الإسرائيلي المدمر تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنت".

وظهر في التقرير أن عمليات الضرب على غزة مستمرة، وأن إسرائيل تستهدف المباني، والمدنيين، والمستشفيات، ودور العبادة.

وكشف التقرير أن هناك 100 غارة عنيفة خلال نصف ساعة فقط، قامت بها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن هناك مناطق كثيرة تعرضت لـ الضرب منها، محيط مستشفى الشفاء، وهناك قطع الاتصالات والإنترنت.

أفادت الصحة الفلسطينية في غزة أن أكثر من 200 شهيد سقطوا في ضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة.

وكانت قد عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:" غزة تشهد ليلة من القصف الإسرائيلي المدمر تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنت".

وظهر في التقرير أن عمليات الضرب على غزة مستمرة، وأن إسرائيل تستهدف المباني، والمدنيين، والمستشفيات، ودور العبادة.

وكشف التقرير أن هناك 100 غارة عنيفة خلال نصف ساعة فقط، قامت بها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن هناك مناطق كثيرة تعرضت لـ الضرب منها، محيط مستشفى الشفاء، وهناك قطع الاتصالات والإنترنت.