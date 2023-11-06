عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استشهاد عائلة فنانة سورية شهيرة بـ غزة

صدى البلد

كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى، عن استشهاد جزء من عائلتها، في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وكتبت عبر حسابها بتطبيق إنستجرام."ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غزة،رحمهم الله ويصبر عائلتنا ويحميهم ويحمي الجميع ، إن لله وإن إليه راجعون ".


عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان، :" غزة تشهد ليلة من القصف الإسرائيلي المدمر تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنت".

وظهر في التقرير أن عمليات الضرب على غزة مستمرة، وأن إسرائيل تستهدف المباني، والمدنيين، والمستشفيات، ودور العبادة.

وكشف التقرير أن هناك 100 غارة عنيفة خلال نصف ساعة فقط، قامت بها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن هناك مناطق كثيرة تعرضت لـ الضرب منها، محيط مستشفى الشفاء، وهناك قطع الاتصالات والإنترنت.

أفادت الصحة الفلسطينية في غزة أن أكثر من 200 شهيد سقطوا في ضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة.

وكانت قد عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:" غزة تشهد ليلة من القصف الإسرائيلي المدمر تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنت".

وظهر في التقرير أن عمليات الضرب على غزة مستمرة، وأن إسرائيل تستهدف المباني، والمدنيين، والمستشفيات، ودور العبادة.

 

وكشف التقرير أن هناك 100 غارة عنيفة خلال نصف ساعة فقط، قامت بها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن هناك مناطق كثيرة تعرضت لـ الضرب منها، محيط مستشفى الشفاء، وهناك قطع الاتصالات والإنترنت.

الفنانة شكران مرتجي والدة زميلتها شكران مرتجى الصحة الفلسطينية في غزة شكران مرتجى الصحة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد.. شاهد

مرتضى فضحه.. ميدو معلقا على واقعة فتوح: "أنا كنت فاكر نفسي فاجر"

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

ترشيحاتنا

رويترز: بوتين يقرر خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024

رد حاسم من الحكومة على منشور يزعم دخول مصر في أزمة غذائية

ما حكم انكشاف بعض عورة الرجال في الصلاة؟

الرئيس السيسي ونظيره سيلفا كير يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحادية

حرب التهديدات تشتعل.. واشنطن تبعث رسائل تحذيرية إلى حزب الله وإيران

استشهاد شاب وإصابة 5 برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدقي| ضعي هذه الأعشاب على وجهك.. النتيجة ستدهشك

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر| بأسهل الخطوات

ملابس هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| شاهد

فيديو

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ