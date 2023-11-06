تصل إلى 2000 جنيه.. تعرف على مواعيد وأسعار تذاكر مسرحية تشارلي شابلن

قرر القائمون على مسرحية تشارلي شابلن، عرض المسرحية يومي 9 و 10 من نوفمبر الجاري علي مسرح أحدي الفنادق بمنطقة الجيزة .

وتتراوح أسعار تذاكر مسرحية تشارلي شابلن ما بين 300 جنية الي 2000 جنية لاعلي فئة ، بينما تبلغ عدد الفئات الاخري بين 500 جنية و 750 جنية ، و 1000 جنية و 1500 جنية .

مسرحية شارلي شابلن من بطولة محمد فهيم ، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، تلحين إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.

وتدور أحداث عرض مسرحية "تشارلي شابلن" حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم “تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على الصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن .

وتشارلي شابلن هو ممثل بريطاني حيث يعتبر من أبرز أيقونات السينما الصامتة، حيث أصبح "تشابلن" خصوصًا بعد تقديمه لشخصيات "المتشرد، الصعلوك أو المتسَكِّع"، ويعتبر من الشخصيات الأبرز في تاريخ صناعة السينما حيث أستمرت مسيرته الفنية لأكثر من 75 سنة.