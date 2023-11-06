بعد تزايد القصف من لبنان .. طلب عاجل لسكان مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية

دعت مستوطنة كريات شمونة، اليوم الاثنين، سكانها إلى مغادرتها فورًا، في أعقاب تصاعد الوضع الأمني والقصف المتزايد على المستوطنة.

وحسب صحف عبرية، قالت المستوطنة "ندعو كل من بقي في المكان إلى مغادرة كريات شمونة فورًا".

ولفتت إلى أن "مستوطنات الشمال فارغة تقريباً من السكان"، مؤكدة أنه تم إغلاق مفترقات طرق واسعة في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان خشية إطلاق صواريخ مضادة للدروع".

وقصف حزب الله مساء أمس الأحد المستوطنة بأكثر من 10 صواريخ من جنوب لبنان مما تسبب باضرار مادية كبيرة واصابة عدد من المستوطنيين.