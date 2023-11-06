مدير تعليم العاصمة: ممارسة الأنشطة ضرورية لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار

تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية صباح اليوم الإثنين سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد يسرى عميرة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

حيث كان فى إستقباله أمل الهوارى مديرعام الإدارة وحسن شومان مدير المدرسة ، وتابع الصف الأول والثاني الثانوي ، واطمأن على سير الإمتحانات الشهرية .

وأوصى مدير تعليم العاصمة أبناءه الطلاب بالحضور والمواظبة حرصاً على مستقبلهم ، وضرورة ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة لخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار .

كما تابع موسي حجرة نادى اليونسكو وتفعيل مسرحة المناهج بتميز وإبداع .

وكذلك تابع نشاط المكتبة ، وشجع أبناءه الطلبه على أهمية ممارسة القراءة والاشتراك فى كافة مسابقات المكتبة واثراء معلوماتهم بصورة دائمة متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز .

وأشاد " موسي " بحسن سير العملية التعليمية ، وتضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وكذا إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات ، والتهوية الجيدة داخل الفصول .

كما وجه "وكيل أول الوزارة " بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول .

والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من إنصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنتظام وإستقرار العملية التعليمية .

وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم.