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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير الميكنة الزراعية وإدخال الإنترنت الأرضي للقرى المحرومة بالوادي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، لقاءََ جماهيريًا موسعًا بمركز بلاط، وذلك بحضور الأستاذ سلامة علي رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والعمد والمشايخ وأهالي المركز. وذلك لبحث مطالب وشكاوى المواطنين.

محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر أعداد الشباب المستفيدين من مشروع زراعة 1500 فدان بالداخلة

 

وجاءت أهم التوجيهات ما يلي :
◾المتابعة الدورية من رؤساء القرى لحالات التعدي على أراضي الدولة و إحالتها للمحاكمة العاجلة،والانتهاء من حالات التقنين خلال ٣ أشهر كحد أقصى 
◾سرعة إنهاء إجراءات تسليم أراضي البناء للمواطنين للحد من حالات التعدي. 
◾حصر حالات الأنيميا بين أطفال الحضانات والتنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن لتوفير الاحتياجات الغذائية اللازمة للأطفال. 
◾إنشاء وحدة محلية لقرى الخير والنماء وإنشاء دار حضانة والتنسيق بين المركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيل محطة المياه. 
◾تكليف قطاع الإتصالات بتوفير خدمة الإنترنت بالقرى والمحرومة. 
◾التنسيق بين المراكز ووحدة المتغيرات المكانية لحصر المتخللات وطرحها بالمزاد للراغبين من المواطنين. 
◾فتح ممرات بين المزارع لنقل مخلفات النخيل والحد من الحرائق. 
◾عرض موقف مراكز الميكنة الزراعية على مستوى المحافظة لتطويرها.

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