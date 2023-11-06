100 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يكثف مساعاداته الإنسانية في غزة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيزيد مساعداته الإنسانية لغزة بمقدار 25 مليون يورو.

وأكدت فون دير لاين لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه "من خلال القيام بذلك، سينفق الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية للمدنيين في غزة".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوبًا.