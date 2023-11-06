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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار أوباما السابق ينصح بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية

بايدن وترامب
بايدن وترامب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المستشار السابق للرئيس باراك أوباما، ديفيد أكسلرود، نصح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية عام 2024.

وكشفت استطلاعات رأي جديدة، عن تراجع شعبية بايدن، أمام سلفه دونالد ترمب في 5 من الولايات الست الأكثر أهمية في السباق الرئاسي، وذلك قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية، إذ يواجه بايدن شكوكاً هائلة حول عمره، واستياء شديد من طريقة إدارته للاقتصاد، ومجموعة من القضايا الأخرى.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أن استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبية بايدن أمام منافسه الجمهوري المحتمل ترمب، بفوارق تتراوح من 3 إلى 10% في ولايات أريزونا، وجورجيا، وميشيجان، ونيفادا، وبنسلفانيا، بينما تفوق بايدن في ولاية ويسكونسن فقط، حيث تقدم بفارق نقطتين مئويتين.

ووفقا للتقرير، قال معظم الناخبين الذين شملهم الاستطلاع في الولايات الست، التي فاز بها بايدن خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، إن سياسات بايدن أضرت بهم.

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