لجنة من مجلس مدينة العريش تعاين محوري الفاتح وأسيوط قبل الاستلام

عاينت اللجنة المشكلة من مجلس ومدينة العريش شمال سيناء ، محوري الفاتح وأسيوط قبل الاستلام بناء على قرار اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش وتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين ومتابعة أعمال المحاور .

محور أسيوط:

وتفقد أعضاء اللجنة محور الفاتح من كوبري أبوصقل حتي البوابة الغربية لمدينة العريش، وعلي محور أسيوط من تقاطع شارع الخزان حتي ميدان العتلاوي.

وتم المرور علي أعمال الأرصفة (بلدورات عجالي ومتوسطه وبلاط أنتر لوك).كما قامت اللجنه بمراجعة العلامات الإرشادية ،كما قامت اللجنة بمراجعة أعمدة الإنارة.

وأبدت اللجنة بعض الملاحظات علي الأعمال سيتم اصلاحها وأعادة العمل فيها ، وكذلك بعض الملاحظات علي الدهانات وتخطيط الطريق .

وأبدت بعض الملاحظات وعلي سبيل المثال قواعد الأعمده لرفع منسوبات عن البلاط .

وتم الكشف على غرف تصريف الأمطار ومسار تصريف المياه فيها وأبدت اللجنه بعض الملاحظات بضرورة إنشاء عدد من غرف التصريف الجديده لميا الأمطار في بعض الأماكن.

واستقبل رئيس المدينة ، أعضاء اللجنه بمكتبه، وذلك للتنسيق بشان متابعة المرور علي محوري الفاتح وأسيوط .. حيث سيقوم أعضاء اللجنة بمتابعة كافة الملاحظات ..حيث سيتم المرور والمراجعه علي هذه الملاحظات.

