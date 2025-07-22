الصدفة تقود لضبطه.. القصة الكاملة لمطرب مهرجانات شهير تعاطى المخدرات أثناء القيادة

لعبت الصدفة دورها في ضبط مطرب مهرجانات شهير متلبسا بتعاطي المخدرات أثناء القيادة بعد أن تمكنت قوة أمنية من ضبطه بتهمة تعاطي مخدر الحشيش، بطريق الإسكندرية الصحراوي.. وفي هذا التقرير نوضح القصة الكاملة والعقوبة المقررة.

حملة مكافحة الإدمان

بدأت الواقعة أثناء تنظيم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان حملة مكبرة على الطرق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد للكشف عن متعاطي المخدرات وتمكنت من ضبط 3 من قائدي المركبات لتعاطيهم المواد المخدرة بعد خضوعهم لتحليل المخدرات على طريق الإسكندرية الصحراوي، ومن بينهم أ خ، مطرب شعبي، مقيم في دائرة قسم شرطة الأهرام، حيث كشف التحليل تعاطيه لمخدر الحشيش.

مطرب مهرجانات شهير

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول مفاده أنه أثناء قيام أجهزة الأمن بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ حملة بطريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه القاهرة بدائرة القسم تم ضبط 3 حالات تبين تعاطيها للمواد المخدرة، ومن بينهم مطرب شعبي شهير حيث تبين بالكشف عليه طبيًّا تعاطيه لمادة الحشيش.

التحقيق مع المتهم

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم أول الشيخ زايد وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة المقررة

وتنص المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه.

إذا نتج عن الواقعة إصابة شخص أو أكثر، فالعقوبة تصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

أما إذا أسفرت عن وفاة أو عجز كلي لأحد الأشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال، يتم إلغاء رخصة القيادة نهائيًا، ولا يجوز الحصول على أخرى إلا بعد انقضاء مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها.