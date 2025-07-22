أنهى حياتها .. استئناف عاطل على سجنه المؤبد في قضية متسولة الأميرية

تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بعد قليل، استئناف عاطل على حكم سجنه المؤبد لقتله فتاة متسولة.

تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم الشرطة الأميرية بلاغا بالعثور على فتاة ملقاة فى الشارع، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها فتاة "متسولة" مصابة بجرح فى رأسها.

تبين أن وراء الواقعة صديقها فى"التسول" اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما على تعاطى المواد المخدرة، وفر هاربا تم القبض على المتهم، واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن المؤبد.