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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع التشطيبات النهائية للسوق الحضاري ويتفقد الحملة الميكانيكية بالعياط

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الاثنين، الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء علي الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل اية معوقات.

وأشار نائب محافظ الجيزة، إلى أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء علي أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

وشدد الشهابي، على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع لبدء تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.

كما تفقد النائب أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٢٤ شارع بمتفرعات طريق مصر أسيوط الزىاعي، بمدينة العياط.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الأنتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة. 

كما تفقد النائب مقر الحملة الميكانيكية لمدينة العياط لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات ومدي كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع كفاءة الحملة بالكامل والأهتمام بنظافتها، رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، ومحمود عبد الحليم مدينة 
رئيس مركز العياط ، ومسؤولي مديرية الأسكان والمرافق ومسؤولي مديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

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