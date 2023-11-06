جدل التوقيت الصيفي يصل أمريكا| قصة مشروع قانون جديد.. وأزمة بين الولايات بسبب التطبيق

ربما يظن الكثير من العرب أن الجدل حول التوقيت الصيفي هو ظاهرة محلية، ولا تتواجد في الدول الغربية، ولكن الواقع يكشف أن هناك جدلا سياسيا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية حول تلك القضية، وأن الملايين من الأميركيين، المليئين بالهمهمات أو الفرح، ينقرون على أجهزتهم أو يحركون عقارب ساعاتهم، ويغيرون الوقت يدويًا ليعكس تغير الفصول مرتين كل عام.

ولكن في السنوات الأخيرة، تحدث المشرعون الأمريكان كما لو أن هذا التقليد البالي قد يكون في مراحله الأخيرة، وأن هناك مجموعة من مشاريع القوانين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات تستهدف التغيرات الزمنية نصف السنوية، ومع ذلك لم يتغير شيء، على الأقل في الوقت الحالي، وإليك نظرة على أين تقف الأمور وفقا لما نشرته صحيفة NPR الأمريكية.

مصير مشروع قانون مجلس الشيوخ لإنهاء تغييرات الوقت

وفقا للصحيفة الأمريكية، ففي مارس 2022، أقر مجلس الشيوخ قانون الحماية من أشعة الشمس، وكان الهدف من مشروع القانون هو جعل التوقيت الصيفي دائمًا بدءًا من ربيع عام 2023، وفي البداية، بدا الأمر وكأنه قد يصبح حقيقة، وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون من خلال عملية سريعة وبموافقة بالإجماع – وهو أمر نادر في التشريع في هذا اليوم وهذا العصر، ولكن مشروع القانون لم يتم تناوله في مجلس النواب الأمريكي، واستشهد الأعضاء بأولويات أعلى، مثل العجز في الميزانية والحرب في أوكرانيا، ولكن كانت هناك أيضًا جوقة متزايدة من الانتقادات حول نهج مشروع القانون.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد أعاد السيناتور ماركو روبيو، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، تقديم مشروع القانون في شهر مارس الماضي، وتم إرساله إلى لجنة التجارة والعلوم والنقل، ولكن لم يكن هناك أي تحرك ملحوظ بشأنه منذ ذلك الحين، كما أن مشروع القانون المصاحب، الذي قدمه النائب فيرن بوكانان، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، عالق بالمثل في اللجنة على مستوى مجلس النواب، وحتى لو نجح أي من مشروعي القانون في إقرار المجلسين، فسيظل بحاجة إلى توقيع الرئيس بايدن، الذي لم يوضح كيف يعتمد على هذه القضية، وبالفعل كان وقت دوران العمل هذا الموسم هو الساعة الثانية صباحًا يوم أمس 5 نوفمبر، مما يعني أن سكان معظم الولايات قد قاموا بتأخير ساعاتهم ساعة واحدة عندما ذهبوا إلى الفراش يوم السبت.

ولكن .. ما هي الحجة ضد قانون الحماية من أشعة الشمس؟

عندما تمت مناقشة قانون الحماية من أشعة الشمس لأول مرة في لجنة فرعية بمجلس النواب، قال الخبراء إن التحول إلى التوقيت الصيفي الدائم من شأنه أن يفعل كل شيء، منها إنقاذ الأرواح، وتقليل الجريمة، والحفاظ على الطاقة، وتحسين الصحة، ويتفق الجميع تقريبًا على أن إنهاء تغييرات الوقت يعد فكرة جيدة بشكل عام، ويمكن أن تكون أجسادنا حساسة للغاية لأي اضطرابات في إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا.

ولكن المجتمع الطبي اعترض على الكيفية التي يقترح بها مشروع القانون إجراء التغيير - على وجه التحديد، أنه يلزم جميع الولايات باعتماد التوقيت الصيفي الدائم بدلا من الالتزام بالتوقيت القياسي، وبحسب تقرير NPR، يجادل الأطباء والعلماء بأن الوقت القياسي هو في الواقع أفضل لصحتنا، يث تتوافق ساعتنا الداخلية بشكل أفضل مع الحصول على الضوء في الصباح، والذي بدوره يهيئنا لدورات نوم أفضل، رغم ذلك، فإن رعاة مشروع القانون لا يتزحزحون، ولا يزال السيناتور روبيو يضغط من أجل التوقيت الصيفي الدائم، والحجة الأكبر لهذا النهج قد تكون اقتصادية، فالفكرة هي أن وجود المزيد من الضوء في المساء يشجع الناس على الخروج والقيام بالأشياء، أي إنفاق المال، على سبيل المثال، أبلغت المتاجر الصغيرة في البلاد لجنة فرعية تابعة للكونجرس أنها ترى زيادة طفيفة في الإنفاق عندما يتم ضبط الساعات على التوقيت الصيفي.

هل يمكن للولايات اعتماد قواعد تغيير الوقت الخاصة بها؟

ومع بقاء التشريع الفيدرالي في حالة انتظار، يمكن للولايات تناول هذه القضية، لكنها لا تزال خاضعة لبعض القيود الفيدرالية، حيث ينص قانون الوقت الموحد ، الذي صدر في عام 1966، على أنه يمكن للولايات أن تسن التوقيت القياسي الدائم ولكن ليس التوقيت الصيفي الدائم.

وقد ظهر ما لا يقل عن 550 مشروع قانون وقرارًا يتعلق بالتغيرات الزمنية على مستوى الولاية في السنوات الأخيرة، وفقًا لإحصاء صادر عن المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات (NCSL)، لذا فإن نفس النقاش الذي يحدث على المستوى الفيدرالي يدور في مجالس الولايات في جميع أنحاء البلاد.

ما هي الولايات التي تحاول إنهاء التوقيت الصيفي؟

بحسب الصحيفة الأمريكية، فقد أقرت تسع عشرة ولاية بالفعل إجراءات تعهدت فيها بالتحول إلى التوقيت الصيفي الدائم إذا قام الكونجرس بتغيير القواعد للسماح بمثل هذا الإجراء، تلك الدول هي "ألاباما – كولورادو – ديلاوير- فلوريدا- جورجيا- ايداهو – كنتاكي – لويزيانا – مين – مينيسوتا - ميسيسيبي - مونتانا – أوهايو - ولاية أوريغون

كارولينا الجنوبية – تينيسي – يوتا – واشنطن – وايومنغ"، كما وافق الناخبون في كاليفورنيا على قرار في عام 2018، لكن المشرعين لم يتخذوا أي إجراء بشأن التشريع، لذلك نحن لا نحسبه هنا.

اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت تسع ولايات تدرس بنشاط التشريع الذي من شأنه أيضًا إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي، ولكن عن طريق تحويل الولاية إلى التوقيت القياسي على مدار العام، وفقًا لـ NCSL، ولكن تم وضع علامة "معلقة" على هذه التشريعات، لذلك لا يزال يتعين على السكان التخطيط لإعادة ساعاتهم إلى الوراء هذا العام - وتسجيل الوصول قبل بدء التوقيت الصيفي مرة أخرى في المرة القادمة، ومن المنتظر أن يتم استئناف العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2024، وسيكون ذلك يوم الأحد 10 مارس.