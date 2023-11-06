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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع بقرية طنسا

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مركز ببا؛ لتفقد معرض السلع الذي أقامته الوحدة المحلية، تحت إشراف مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، في إطار سلسلة المعارض التي يتم تنفيذها على مستوى الوحدات المحلية. 

يأتي ذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وفي إطار تكليفات مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين

وتفقد محافظ المعرض المقام بقرية بجوار المجمع الخدمي بقرية طنسا بني مالو ، الذي يضم كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من (السكر، الأزر، المكرونة، الشاي، زيوت الطعام، المسلى والزبد وغيرها من السلع والمواد الغذائية) بتخفضيات تصل إلى 25% مقارنة بمثيلتها في الأسواق والمحال والمولات والتجارية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية،

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وأثنى محافظ بني سويف، على المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع  الأساسية والاستراتيجية، موجها بوضع قائمة إجمالية بأسعار السلع ونسب التخفضيات، مشيرا إلى أن المعرض يعد الأول الذي يقام داخل "قرية" وبالتوازي مع  المعارض بعواصم المدن، ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن والقرى، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين. 

ونوه بأنه كلف مسؤولي التموين والوحدة الاقتصادية والجهات المعنية من مباحث التموين بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض لضمان الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها  وجودة السلع.

ورافق المحافظ خلال تفقده المعرض:المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ،الأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة.
 

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