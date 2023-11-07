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إلهام أبو الفتح
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ديني

«313 أم 4444»..كم مرة يجب أن تقرأ الصلاة النارية لقضاء الحوائج؟

كم مرة يجب أن تقرأ
كم مرة يجب أن تقرأ الصلاة النارية لقضاء الحوائج؟

كم مرة يجب أن تقرأ الصلاة النارية لقضاء الحوائج؟، سؤال يشغل ذهن الكثيرين خاصة ممن يبحثون عن صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في فضل الصلاة على النبي أمور عديدة منها فك الكرب وقضاء الحاجة والرزق والشفاعة وغيرها من منافع الدنيا والآخرة، وفي التقرير التالي نوضح كم مرة يجب أن تقرأ الصلاة النارية لقضاء الحاجة؟ 

كم مرة يجب أن تقرأ الصلاة النارية لقضاء الحوائج؟ 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقرب القربات وأعظم الطاعات، وهو أمر مشروع بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

وأما السنة: فالأحاديث في ذلك كثيرة؛ منها: حديث أُبي بن كعب رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهَ اذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ»، قَالَ أُبَي: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ»، قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: «إِذن تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ» رواه الترمذي واللفظ له، والحاكم وصححاه.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عليه السلام، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ -يَقُولُونَ: بَلِيتَ-؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في ذلك.

صيغة الصلاة النارية وكيف يتحقق بها المستحيل .. احرص عليها

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

الصلاة النارية مكتوبة

وكشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن صيغة الصلاة على النبي بالصلاة النارية كالتالي: “اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً ، وَسَلِّمْ سَلاَمًا تَامًّا ؛ عَلَى نَبِيٍّ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ ، وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلى آلِهِ”.

قال النبهاني : " بألفٍ وهي نافعة لمن لا يقدر على الخروج لكونه مسجوناً أو خائفاً من أعدائه فيقرؤها أربعة آلاف مرة سواء كانت قراءتها في ليل أو نهار ولكن في مجلس واحد من غير أن يتكلم. [سعادة الدارين]

وتابع: هذه الصلاة تسمى "الصيغة الكاملة" ، أو "النارية" لسرعة إجابتها ، أو "التازية" نسبة إلى الشيخ أحمد التازي ، أو "التفريجية" .

قال عنها الإمام القرطبي رضى الله عنه :إن من داوم عليها كل يوم إحدى وأربعين مرة أو مائة أو زيادة فرج الله همه وغمه ، وكشف كربه وضره ، ويسر أمره ، ونوَّر سرَّه ، وأعلى قدره ، وحسَّن حاله ، ووسع رزقه ، وفتح عليه أبواب الخيرات بالزيادة ، ونفذ كلمته في الرياسات ، وأمنه من حوادث الدهر وشر نكبات الجوع والفقر ، ومزايا أخرى كثيرة .

وشدد: عدد هذه الصيغة ( 11 مرة ) عقب كل صلاة ، وعددها النهائي (4444) ولك في كل صلاة ثواب عظيم .

سبب التسمية بالصلاة النارية

عن أُبي بن كعب رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثين، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا تكفي همك، ويغفر لك ذنبك.

وللصلاة على النبي صيغ متعددة من باب التوسعة ولكل مسلم ما شاء من الصيغة المفضلة له والأقرب إلى قلبه، فهناك الصلاة الإبراهيمية التي تقال بعد التشهد الأخير، وهناك الصلاة النارية أو القرطبية أو التازية، وعلى الرغم من وجود خلال في حكم هذه الصيغة من الصلاة على النبي، إلا أن دار الإفتاء المصرية أكدت جواز ترديد الصلاة النارية والتي سميت بالنارية لسرعة مفعولها في قضاء الحوائج وتيسير الأمور وتفريج الكروب، حيث تقال بعدد 4444 مرة متواصلين او متفرقين على عدة أيام.

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الصلاة النارية على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها نص عن النبى الكريم ولا يوجد نص شرعى بها ولكنها من المجربات التى لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج وإظهار الحق وخلافه، موضحاً أنها أخذت من خلال التجربة والتكرار، وسميت بالنارية بسبب استجابة الدعاء بعدها بشكل سريع، وتابع:" أخذت عن الشيخ التازى الفاسى وهو الذى صاغها بهذا الصياغة".

وأضاف على جمعة، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الشرع الحنيف لما جاء فى الدعاء جاء على السعة وليس التضييق ومن أجل ذلك فأن العلماء والصالحين والمفكرين المسلمين ينشئون صيغ توافق الشرعية الإسلامية وتسير معها ومنها الصلاة النارية.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن صياغة الصلاة النارية هى:"اللهم صل صلاةً كاملةً وسلم سلامًا تامًا على نبينًا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله"، لافتًا إلى أن هناك زيادات أخرى وردت فى بعض الكتب، مشددًا على أن هذه الصلاة من قبيل الدعاء أم يستجيب الله سبحانه وتعالى لها أو يؤجلها وقد جربت تجريباً عامًا وكاملًا وكان لها أثر قوى، مشدداً على أنها تحتاج إلى قلوب دارعة، كون العدد المطلوب لتكرارها 4444، وتابع:"تقريباً تأخذ 8 ساعات.. وبركة رسول الله حرية بالاستجابة".

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أقل الكثرة في الصلاة على النبي 

قال العلماء: أقل الإكثار ألف مرة، وقيل أقله ثلاثمائة، وألَّف في ذلك العلامة المتَّقي الهندي كتابه الماتع "هداية ربي عند فقد المربي" تعرض فيه للأوقات التي يُفْتَقَدُ فيها الشيخ المربي والمرشد إلى الله تعالى وأن واجب الوقت حينئذٍ يكون هو الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث يصلي المسلم عليه ألف مرة كل يوم على الأقل.

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» أخرجه ابن شاهين في "الترغيب" والضياء في "الأحاديث المختارة"، وهو وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه يؤخذ بمثله في فضائل الأعمال.

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