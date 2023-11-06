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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد ..

فداء الشندويلى: المنبر فيلم روائى تاريخي وليس وثائقيا

فداء الشندويلى
فداء الشندويلى

كشف المؤلف فداء الشندويلى عن بعض تفاصيل فيلم “المنبر” الذى يقوم ببطولته أحمد حاتم ويشارك فى البطولة كمال أبو رية وعدد من النجوم والفيلم من إخراج أحمد عبد العال. 

وقال فداء الشندويلى فى تصريح لصدى البلد : “المنبر” فيلم روائى تاريخى وليس وثائقي كمان يردد البعض وهو أول عمل يبرز دور الأزهر الشريف الوطنى والدينى وهو ما يظهر من خلال الأحداث التى تقدم بالعمل. 

يخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم المنبر وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

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أحمد حاتم 

يأتي هذا بالتزامن مع عرض فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري في دور العرض السينمائية محققاً نجاحاً كبيراً، من إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم ومجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي؛ من بينهم دياموند أبو عبّود وفيريال يوسف ومراد مكرم والممثلة الصاعدة لينا صوفيا.

ومن أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم حدوتة الأيام الباقية مع النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، إخراج ماندو العدل وتأليف محمد صادق، والفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية. وفيلم الملحد، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وفيلم عاشق للمخرج عمرو صلاح وتشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد.

وبالإضافة إلى نجوميته في عالم الفن، يحرص أحمد حاتم على المشاركة في مبادرات لدعم اللاجئين بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وبالتعاون مع المفوضية أيضاً، أطلق حاتم مبادرة عربية الخير في موسمي رمضان 2020 و2021.

ومؤخراً اختارته السفارة البريطانية بالقاهرة سفيراً للشؤون الاجتماعية، ليعلن عن منحة "لها ومعها" للمساعدة في الجهود المبذولة في مصر، لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الازهر الشريف دور الأزهر الشريف فيلم المنبر فداء الشندويلى المؤلف فداء الشندويلى

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