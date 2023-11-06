الأمين العام للأمم المتحدة: غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال والصحفيين وطواقم الإغاثة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الأثنين، الصراع الجاري الآن في قطاع غزة بأنه "أشبه بالكابوس".

وقال جوتيريش في تصريحات له، إنه لا يوجد أحد في أمان من القصف الإسرائيلي في غزة، وعلى الجانب الآخر فإن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال والصحفيين وطواقم الإغاثة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر عليه.

وأشار جوتيريش، إلى أن الأمم المتحدة تعمل على وقف معاناة الناس وإيصال المساعدات الإغاثية، لافته إلى أنه تم الحصول على مليار و200 مليون دولار لإغاثة سكان غزة.

ودعي جوتيريش إلى هدنة إنسانية بشكل فوري، قائلا: "المطلوب الآن هو هدنة إنسانية فورية وحماية المستشفيات والمدارس وإدخال المساعدات فورا".

كما قال إن المطلوب الآن وقف استخدام المدنيين كدروع بشرية، كما أنه علينا تجنب اتساع دائرة الصراع إلى مناطق آخري في المنطقة.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة على أنه سيعمل ما بوسعة لتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل سريع.

وأشار جوتيريش، إلى أن هناك 89 من موظفي الأونروا قتلوا مع عائلاتهم منهم معلمون ومديرو مدارس ومهندسون خلال العمليات العسكرية، مشددا على أنه يجب على كل الأطراف احترام واجباتها وفق القانون الدولي والإنساني، ويجب تقديم اللازم للمدنيين حالا.

وعلى جانب آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "نعمل عىل الوصول إلى حل الدولتين في كل من إسرائيل وفلسطين".