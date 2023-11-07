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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن فرصة للمشاركة باجتماعات الجمعية الفيزيائية الألمانية (DPG).. تفاصيل

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

 


أعلنت اكاديمية البحث العلمي في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق، عن فرصة للمشاركة  في اجتماعات الجمعية الفيزيائية الألمانية (DPG) من خلال دعم مؤسسة ( Wilhem and Else Heraeus (WEH-Foundation

واوضحت أنه يوفر هذا التعاون منصة لا مثيل لها لعرض الأبحاث والتفاعل مع كبار علماء الفيزياء من أجل تطوير حدود المعرفة في مجال الفيزياء، يشجع السيزامي جميع العلماء المؤهلين على الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة لعرض أبحاثهم وتقديم مساهمة ذات مغزى لمجتمع الفيزياء العالمي، للمشاركة يرسل ملخص بحثي لمركز السيزامي ،سيتم منح المرشحين الناجحين الفرصة لتقديم أعمالهم في اجتماعات الربيع DPG من خلال المشاركة الفعلية.

بينما لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/wilhel-and-else-heraeus-foundation-grants/

Jobs Education أعلنت أكاديمية البحث العلمي مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية علماء الفيزياء

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