مهرجان شرم الشيخ للمسرح يطلق اسم الفنانة سميرة محسن على دورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة عن اختيار الدكتورة الفنانة سميرة محسن لتحمل الدورة الثامنة اسمها وتكريمها في حفل افتتاح المهرجان يوم 25 نوفمبر الجاري.

وأعربت الدكتورة سميرة محسن عن سعادتها أن تحمل الدورة الثامنة اسمها خاصة أنها لم تتوقع هذا الاحتفاء من مهرجان شرم الشيخ الدولي أو أي مهرجان آخر.

وأوضحت أن اخلاص وتفاني الإنسان في عمله هو ما يحقق له النجاح والتميز، وقالت أنها شهدت ميلاد مهرجان شرم الشيخ الدولي، وظلت متواصلة مع جميع دوراته فيما عدا الدورة السابعة؛ نظرا لانشغالها.

وأكدت أن هذا المهرجان يتطور بشكل ملحوظ عاما بعد عام، ولديه قدرة على الاستمرار بشكل جيد؛ لأنه يعتمد علي الشباب فهم لديهم دائما الامل والتطور والإصرار على النجاح والتجديد، وهي تحب هذا النموذج الفعال .

يشار إلى أن الدكتورة سميرة محسن هي ممثلة ومؤلفة ومنتجة ولدت في القاهرة في ١٤ يوليو، وتخرجت من قسم علم النفس والاجتماع بجامعة عين شمس والمعهد العالي للفنون المسرحية ،وحصلت على الماجستير و الدكتوراة من الاتحاد السوفيتي، وترأست قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية مع كبار المخرجين المسرحيين منهم كمال ياسين قدمت معه أولى عروضها وهي بالفرقة الثانية بمعهد للفنون المسرحية وكان عرض " خيال الظل " تأليف الدكتور رشاد رشدي بطولة الفنانة القديرة سميحة أيوب، ثم قدمت معه مسرحية " رحلة قطار " و مسرحية " شاهين ما مات " مع الفنان القدير عماد حمدي ، بينما قدمت مع الدكتور نبيل الألفي مسرحية " شمشون ودليلة " متقاسمة البطولة مع الفنانة سهير البابلي والفنان نور الشريف والفنان حمدي غيث ، وقدمت مع شيخ المخرجين حسن عبد السلام مسرحية " الإنسان والظل " تأليف د. مصطفي محمود مع الفنان القدير صلاح منصور والفنان محمد وفيق كما قدمت مجموعة من الأعمال المسرحية مع الفنان والمخرج كرم مطاوع والمخرج جلال الشرقاوي وغيرهم من كبار المخرجين .

وفي السينما قدمت مجموعة متميزة من الأعمال منها " شيء من الخوف " ، "المتمردون"، " شقاوة بنات " ، " الحسناء والطلبة " ، " فتاة الميناء " ، " لعدم كفاية الأدلة " ، " الشوارع الخلفية " ، " صرخة ندم " والعديد من الأعمال الأخرى بالإضافة بكتابتها مجموعة السيناريوهات منها على سبيل المثال " البوليس النسائي " ، " المرأة والقانون " ، " إلا امي " وانتجت أفلام منها "سنة أولى نصب" ملاكي اسكندرية " ، "غرفة ٧٠٧".

كما قدمت مجموعة كبيرة من المسلسلات منها " بوابة الحلواني " ، " حارة الطبلاوي " ، " حواري وقصور " ، " حكاية حياة " وغيرها من أعمال الدراما التلفزيونية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتي 30 نوفمبر، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.