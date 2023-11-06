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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم حمزة العيلي والتونسية دليلة مفتاحي

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، خلال مؤتمر صحفي عن تكريم الفنان الشاب حمزة العيلي والفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير في الدورة الثامنة من المهرجان، المقرر انطلاقها يوم 25 نوفمبر الجاري وحتى يوم 30 الذي سيشهد ختام المهرجان وتوزيع جوائزه . 

 

الفنان حمزة العيلي وُلِد في الحادي والعشرين من يناير عام 1983، ودرس «القانون» وتخرج من كلية الحقوق بجامعة بني سويف عام 2007 تقريباً، وقد بدأ (حمزة) رحلة التمثيل منذ أوائل عام 2001 تقريباً، وذلك من خلال مسرح الجامعة بكلية التربية الرياضية بمحافظة المنيا، وقدم حوالي خمسة عروض في قصر ثقافة المنيا.

وتخرج (حمزة) فيما بعد في الدفعة الثانية بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية عام 2011، بعد دراسة دامت ما يقرب من الخمس سنوات، حيث ألتحق بها في عام 2006، تحت قيادة المخرج (خالد جلال)، وكان مشروع التخرج هو مسرحية (قهوة سادة)، وقدم بعدها الكثير من التجارب المسرحية منها : (عنبر رقم 1)، (مسافر ليل) (الإسكافي ملكاً)، (أنا هاملت)، (1/2 ساعة هاملت) ، (ظل الحمار)، (السفينة والوحشين)، (ارتجال في المخ)، (عن العشاق) عن كتاب (طوق الحمامة في الألفة والألاف) لابن حزم الإندلسى، وعرض (بردة البوصيري) عن بردة المديح للإمام البوصيري. 

أما في الدراما التليفزيونية فقدم مسلسلات:  مأمون وشركاؤه (رمضان) 2016، (من غير مقص)، (الكبير أوي 1)، (أهل كايرو)، (شربات لوز)، (رقم مجهول)، (كاريوكا)،  (آسيا)، (الإكسلانس)، (ابن حلال)، (شطرنج)، (الكبير أوي 5)، (مأمون وشركاه) أما الأعمال السينمائيةفشارك في افلام  (18 يوم) - إخراج / شريف عرفة - 2011، فيلم (إكس لارج) - إخراج / شريف عرفة - 2011، فيلم (على جثتي) - دور (عسكري المرور) - إخراج / محمد بكير - 2013، فيلم (الجزيرة 2) - دور (حسني) - إخراج / شريف عرفة - 2014. 

حاز على جائزة أحسن ممثل صاعد عن مسرحية «ظل الحمار» (إخراج إسلام إمام) في المهرجان القومي للمسرح 2010 وحصل علي جائزة الدير جست أحسن ممثل شاب عام 2014 ، و تم تكريمه في المهرجان الكاثوليكي على اختياره لأعماله، وحاز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الحياة ببورسعيد عن دوره في مسلسل «7 أرواح. 

أما الفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي كانت تجربة الاحتراف الأولى لها مع الفرقة القارة بجندوبة، وكان ذلك عام 1978، ثم انتقلت إلى المسرح الوطني التونسي مع المنصف السويسي، ثم توالت التجارب مع المسرح العضوي ومع رجاء فرحات في الحمامات والفرقة البلدية، وبعض الشركات الخاصة، وقدمت العديد من المسرحيات منها "النار تخلف الرماد"، و"شجاعة عنتر"، و"دار حجر"، و"عطامرين"، و"شهرزاد لله النساء"، و"ماذا لو مات ظلي"، إلى جانب أنها قدمت تجارب عديد بالسينما والتليفزيون أيضا.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

حمزة العيلي دليلة مفتاحي

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