برلماني: رفض مصر التصريحات العدوانية بإلقاء قنبلة نووية على غزة يكشف وجه إسرائيل السافر

حذر النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، من انفلات الحكومة الإسرائيلية الحالية مع استمرار التصعيد الحالي في قطاع غزة. قائلا: إنها قد تقدم على أعمال جنونية وجرائم حرب ضد الإنسانية في حق المدنيين من أهالي قطاع غزة.

ونوه الكمار، في تصريح له اليوم برفض مصر على لسان وزارة الخارجية التصريحات العدوانية من جانب أحد وزراء الحكومة الاسرائيلية بعد مطالبته بإلقاء قنبلة نووية على غزة، واعتبار ذلك خيارا متاحا أمام حكومته، قائلا: إن مصر ترفض رفضا مطلقا العدوان الاسرائيلي وهذه التصريحات غير المسؤولة والسياسات الدموية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال عضو مجلس النواب، إن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولى بالتصدى بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية، الذي تصدره إسرائيل للعالم.

وأكد نائب القليوبية، رفض مصر التام التحرك الإسرائيلي السافر الذي يهدف للقضاء على الفلسطينيين وتهجير ما تبقى منهم خارج الأراضي الفلسطينية، قائلا: إن هذا يكشف عن وجه إسرائيل الإجرامي والارهابي فهي كيان لا يحترم القوانين الدولية والإنسانية.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالمطالبة بتضافر الجهود العربية والعالمية وتحرك مجلس الأمن، قبل أن تقدم اسرائيل على جريمة أبشع من كل ما ارتكبته في قطاع غزة طوال الشهر الماضي، من جرائم منذ انفجار طوفان الأقصى.