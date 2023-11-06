السجن والغرامة أبرزها..عقوبات بالجملة تواجه صاحبة ديسكو لاستدراج القاصرات للحرام| تفاصيل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في البشر وممارسة البغاء وذلك بعد مباشرة النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط راقصة بدون ترخيص داخل ملهى ليلي تمتلكه سيدة هاربة وصادر قرار بضبطها لإتهامها بالإتجار في البشر، وجلب قاصرات من الأقاليم والأرياف بداعي العمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الأفعال المخلة بالآداب والفسق والفجور.

عقوبة الاتجار في البشر

نص المادة الخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.



إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.



إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.



إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

عقوبة الترويج علي ممارسة البغاء

نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

لقصة الكاملة لملهى شارع الهرم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن مالكة الملهى الليلي لها عدة قضايا، ومطلوب ضبطها وإحضارها لإتهامها بالإتجار بالبشر، وقيامها بجلب الفتيات القاصرات من المحافظات الأخرى وتحريضهن على ممارسة الأفعال المنافية للآداب والفسق، حيث كانت تقوم بعرض الفتيات على الرجال راغبي الحرام.

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وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة في الجيزة، أن مالكة الملهى الليلي كانت تقوم باستقطاب الفتيات القاصرات من المحافظات بغرض العمل في ملاهي ليلية وكانت تقوم بتحريضهن على الفسق وممارسة الأفعال المنافية للآداب، كما أنها كانت تعرضهن على الرجال من راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتم ضبط راقصة في الملهى الليلي الخاص بها بدون ترخيص.

حيث داهمت مباحث الآداب في الجيزة، ملهى ليلي في أحد الفنادق الشهيرة، كان قد صدر قرارا بغلقه إلا أن المتهمة قامت بفتحه مرة أخرى وتقدم عدد من الجيران بشكوى لقيام المتهمة بالأعمال المنافية للآداب، والممارسات اللاأخلافية التي تقوم بها العاملات معها في الملهى الليلي، وتم ضبط راقصة تعمل بدون تصريح داخل الملهى الليلي.

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لم تتوقف حملات مباحث الآداب في الجيزة، فقد واصلت أجهزة أمن الجيزة حملاتها على عدد من الديسكوهات والبارات والملاهي الليلية، استهدفت التفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب والتراخيص اللازمة لمزاولة المهن المختلفة بداخل الملاهي الليلية، وتم الكشف عن قيام 3 ديسكو وبار بالأعمال المنافية للآداب، وقيام سيدة بالإتفاق مع راغبي المتعة الحرام على تقديم فتيات مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 فتيات ليل يحرضن على الفسق والفجور وممارسة الأعمال المنافية للآداب، كما تم ضبط 3 سيدات لقيامهم مهام تسهيل الفسق والفجور لتفيات أخرى، عن طريق ترويج صور الفتيات عبر تطبيق الواتس آب، والإتفاق مع راغبي المتعة الحرام على مبلغ 700 جنيه في الليلة الواحدة نظير إرسال فتاة له.