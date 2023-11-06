استشهاد 4 أشخاص.. الاحتلال الإسرائيلي تقصف عيادة طب العيون ومستشفى الرنتيسي للأطفال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن 8 أشخاص على الأقل استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي على مستشفيات وسط قطاع غزة.

أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك، أن 4 أشخاص قتلوا في عيادة طب العيون و4 وأربعة آخرين في مستشفى الرنتيسي للأطفال.

وقالت الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، إن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية قصفت مستشفى الأمراض العقلية وطب العيون الوحيد في غزة في وسط غزة، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني.

وأشارت الوزارة إلى أن 16 مستشفى توقفت عن العمل في قطاع غزة بسبب القصف المدفعي ونقص الوقود.

وعلى جانب آخر، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، الصراع الجاري الآن في قطاع غزة بأنه "أشبه بالكابوس".

وقال جوتيريش في تصريحات له، إنه لا يوجد أحد في أمان من القصف الإسرائيلي في غزة، وعلى الجانب الآخر فإن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال والصحفيين وطواقم الإغاثة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر عليه.

وأشار جوتيريش، إلى أن الأمم المتحدة تعمل على وقف معاناة الناس وإيصال المساعدات الإغاثية، لافته إلى أنه تم الحصول على مليار و200 مليون دولار لإغاثة سكان غزة.