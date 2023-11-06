البيت الأبيض يعترف بقتل إسرائيل للآلاف في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، إن أمريكا تعترف بأن "عدة آلاف" قتلوا في قطاع غزة لكنها لا تستطيع تأكيد الأرقام.

وأضاف كيربي، خلال المؤتمر الصحفي: "نحن ندرك بالتأكيد أن عدة آلاف قتلوا وأصيب عدد أكبر في هذا الصراع".

وأشار إلى أن “البيت الأبيض لا يستطيع تأكيد البيانات التي أعلنها الفلسطينيون عن عدد القتلى نتيجة تصاعد الصراع”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كيربي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناقشا إمكانية وقف إطلاق النار التكتيكي في القتال والوضع في الضفة الغربية.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن “أمريكا تراقب المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة،” مؤكدا أنها لا تكفي”.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه "من المتوقع أن يغادر المزيد من الأمريكيين قطاع غزة".

وبحسب كيربي، سيتحدث نتنياهو وبايدن مرة أخرى في الأيام المقبلة.