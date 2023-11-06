البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا إمكانية وقف إطلاق النار في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناقشا إمكانية وقف إطلاق النار التكتيكي في القتال والوضع في الضفة الغربية.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن “أمريكا تراقب المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة،” مؤكدا أنها لا تكفي”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه "من المتوقع أن يغادر المزيد من الأمريكيين قطاع غزة".

وبحسب كيربي، سيتحدث نتنياهو وبايدن مرة أخرى في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول أمريكي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أول مكالمة هاتفية منذ أكثر من أسبوع.

والتقى بايدن ونتنياهو شخصيًا في إسرائيل في 18 أكتوبر، حيث أعرب بايدن خلاله عن دعمه لـ تل أبيب ووعد بتقديم مساعدات جديدة.

وفي مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، أكد بايدن “الحاجة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة”، وفقًا لملخص البيت الأبيض للمكالمة.