حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر صفحته على إنستجرام، استقباله مولودته الأولى “تاج” من زوجته "شمس".

وكتب حمو بيكا، عبر حساباته على السوشيال ميديا، “ألف حمد وشكر ليك يا رب.. ربنا رزقني بتاج حمو بيكا، ربنا يباركلي فيها يا رب.. ويجعلها سند ليا.. ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس”.



ونشر حمو بيكا صورة له وهو يحمل ابنته ولكنه أخفى وجهها، وانهالت عليه تعليقات الإعجاب من المتابعين.





احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعيد زواجه الثالث على زوجته شمس، وذلك بحضور عدد من الاهل والاصدقاء.



وكان قد كشف الفنان أكرم حسني عن انتهاء خلافه مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا والذي كان بسبب اغنيه بالباقي لبان.



وقال اكرم حسني في تصريح لقناة العربية :" خلافي مع حمو بيكا انتهي و لم ارفع دعوى قضائيه لانني وجدته طيب وعلى نياته".



أكرم حسني وحمو بيكا

وكان قد كشف أكرم حسنى تفاصيل خلافه مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا وأنه رفع دعوة قضائية على حمو بيكا لسرقة أغنية " بالباقى لبان"، وتواصل مع الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية السابق لإثبات الحالة وأنه ترك الموضوع للقضاء .