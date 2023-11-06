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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عميد كلية العلوم السياسية: مصر لم تغفل جبهاتها الأخرى رغم اشتعال الوضع بغزة

زيارة رئيس جنوب السودان
زيارة رئيس جنوب السودان لمصر

قال الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن الرسالة المهمة لزيارة رئيس جنوب السودان بالقاهرة أنه بالرغم من التحديات التي تجابه الأمن القومي المصري في الجهات المختلفة في ظل اشتعال إحدى 
الجبهات المتمثلة في الحرب على غزة إلا أن هذا  لا يعني أن تغفل الدولة المصرية الجبهات الأخرى المتعلقة بالأمن القومي.

وأضاف "وهبان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر والسودان يربطهما حبل سري رابطة دم وتاريخ لا تنفصل بين الشعبين سواء كان شعب السودان أو جنوب السودان.

ولفت أن الأمن القومي المصري محط اهتمام القيادة السياسية، ومصر لا تغفل عن أي جبهة من الجبهات، بالرغم من أي مشكلات من الجبهات الأربع واشتعال جبهة غزة إلا أن هذا لا يعني أن الدولة المصرية تغفل عن باقي الجبهات في أي وقت من الأوقات.

وأوضح أن الرئيس السيسي أشار اليوم إلى أنه أجرى مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره الجنوب سوداني، خاصة أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية تمتد منذ استقلال الجنوب عام 2011.

 

الإعلامية قصواء الخلالي الدكتور أحمد وهبان الرئيس السيسي العلاقات المصرية الجنوب سودانية برنامج في المساء مع قصواء قصواء الخلالي

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