مراسل "إكسترا نيوز" لـ قصواء الخلالي: الوضع في معبر رفح تغير إلى حد بعيد

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" وقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، إن الوضع في معبر رفح تغير إلى حد بعيد مقارنة باليومين الماضيين؛ لأن هناك دخول للمصابين والجرحى مع الأجانب، وهناك سيارات تستعد في هذا التوقيت لنقل عدد من الأجانب والتوجه بهم برا إلى القاهرة أو جوا إلى مطار العريش، وهذا تحول كبير للغاية.

وأضاف "الغنام"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن دخول المصابين والجرحى يعد تحولاً كبيراً نظرا لأنه عبر اليومين الماضيين كان هناك قصف مستمر على المستشفيات والوحدات الصحية في غزة وحال ذلك دون وصول هؤلاء المصابين للبر المصري لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر ظهر في المشهد من خلال رعاية كاملة منذ انطلاق سيارات الإسعاف حتى وصولها للبر المصري، وهذا ما زاد الأمان والاطمئنان لدى سيارات الإسعاف، نظرا لأن القطاع الصحي تدمر بالكامل وفي القلب منه سيارات الإسعاف.