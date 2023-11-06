عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز" لـ قصواء الخلالي: الوضع في معبر رفح تغير إلى حد بعيد

عوض الغنام
عوض الغنام

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" وقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، إن الوضع في معبر رفح تغير إلى حد بعيد مقارنة باليومين الماضيين؛ لأن هناك دخول للمصابين والجرحى مع الأجانب، وهناك سيارات تستعد في هذا التوقيت لنقل عدد من الأجانب والتوجه بهم برا إلى القاهرة أو جوا إلى مطار العريش، وهذا تحول كبير للغاية.

وأضاف "الغنام"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن دخول المصابين والجرحى يعد تحولاً كبيراً نظرا لأنه عبر اليومين الماضيين كان هناك قصف مستمر على المستشفيات والوحدات الصحية في غزة وحال ذلك دون وصول هؤلاء المصابين للبر المصري لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر ظهر في المشهد من خلال رعاية كاملة منذ انطلاق سيارات الإسعاف حتى وصولها للبر المصري، وهذا ما زاد الأمان والاطمئنان لدى سيارات الإسعاف، نظرا لأن القطاع الصحي تدمر بالكامل وفي القلب منه سيارات الإسعاف.

الإعلامية قصواء الخلالي برنامج في المساء مع قصواء عوض الغنام قصواء الخلالي مراسل اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني يستلم 93 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح

مستوى الرؤية .. تحذير عاجل من الأرصاد لقائدي المركبات على الطرق السريعة

فيات تيبو 2022 "كسر زيرو" للبيع.. بهذا السعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

خلي بالك وأنت رايح شغلك الصبح.. تحذير من أحمد موسى على الهواء| فيديو

الولايات المتحدة تكشف مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ